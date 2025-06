Verkehrswirtschaft verzweifelt am Kostentreiber Staat

Bild: ÖVZ-Joachim Horvath / Alexander Klacska (links) und Spartengeschäftsführer Erik Wolf beim jüngsten Pressegespräch in Wien.

Österreichs Verkehrswirtschaft drohe von der Kostenlawine überrollt zu werden.Im Angesicht dieses Szenarios vermisse man engagierte Maßnahmen für den Schienengüterverkehr.Das sei das Um und Auf zur Ankurbelung der Bahnlogistik, sagte Mag.Alexander Klacska, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, bei einem Pressegespräch in Wien.Bei den Güterbeförderungsunternehmen hat der betriebliche Aufwand in den letzten drei Jahren um 27,5 Prozent angezogen.