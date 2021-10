Verkehrswirtschaft drängt auf Förderung alternativer Technologien

„Die Mobilitätsbranche ist wieder optimistischer – auch wenn wir es mit einigen Hürden wie dem Arbeitskräftemangel, Lieferengpässen und steuerlichen Mehrbelastungen zu tun haben“, sagte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), bei einem Pressegespräch in Wien.Was die Stimmung der Branche trübt, sind die zu erwartenden Mehrkosten in Form von Steuern.Zwischen 2022 und 2030 drohen den Unternehmen Mehrbelastungen in Höhe von 10,3 Mrd.Euro: 4,3 Mrd.Euro davon entfallen auf die Ausdehnung der NoVA auf Lkw unter 3,5 Tonnen, rund 6 Mrd.

