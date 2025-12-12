Rail Cargo Austria: Veränderungen im Vorstand

12.12.2025

CEO Clemens Först verlässt den Konzern; künftig bilden Bettina Castillo und Christoph Grasl den RCG-Vorstand.

Rail Cargo Austria: Veränderungen im Vorstand Bild: David Payr / Clemens Först
Der Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG hat in seiner gestrigen Sitzung wesentliche Personalentscheidungen getroffen.Bei der Güterverkehrstochter Rail Cargo Austria AG kommt es zu einer Veränderung im Management.Clemens Först wird den Konzern nach Erstellung des Jahresabschlusses nach fast zehn Jahren an der Spitze der Rail Cargo Group mit Ende April 2026 verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.Die Finanzagenden und das laufende Restrukturierungsprogramm übernimmt dann Bettina Castillo.Ziel bleibt es, die Wettbewerbsfähigkeit der Rail Cargo Group in der schwierigen Zeit der industriellen Rezession zu stärken.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Schiene statt Straße: Novelis kauft 220 Shimmns-Waggons

Großinvestition soll die Effizienz der Materiallieferungen innerhalb des europäischen Netzwerks steigern und CO2e Emissionen einsparen.

12.12.2025

Wechsel im Führerstand bei Güterbahn Gysev Cargo

András Riegler ist Nachfolger von János Boda als CEO. Kontinuität in der Geschäftsausrichtung soll gewahrt bleiben.

11.12.2025

DP World bringt maritime Marken unter ein Dach

Unifeeder, P&O Maritime Logistics und P&O Ferrymasters werden künftig als Shipping Solutions, Multimodal Solutions und Maritime Solutions auftreten.

10.12.2025
Anzeige