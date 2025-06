Vegatrans erhält WIKARUS für die beste Innovation

Der Salzburger Wirtschaftspreis WIKARUS wird von WKS und Land Salzburg getragen und von den Partnern Salzburger Sparkasse, Salzburger Nachrichten und ORF-Landesstudio unterstützt.Zwei hochkarätig besetzte Jurys nominierten in drei Kategorien jeweils fünf Unternehmen.Die Sieger wurden am 27.Mai präsentiert: Es sind die Hagleitner Hygiene International GmbH mit Sitz in Zell am See (Kategorie „Unternehmen des Jahres“), die Vega International Car-Transport and Logistic-Trading GmbH (Vegatrans) aus der Stadt Salzburg (Kategorie „Innovation“) und die EnerCube GmbH aus Köstendorf (Kategorie „Unternehmensgründung“). Mucky Degn-Staudach, die die Degn Film GmbH in Grödig zu einer der größten privaten Filmproduktionsfirmen Österreichs gemacht hat, wurde für ihr unternehmerisches Lebenswerk ausgezeichnet.

