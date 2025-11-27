Vega setzt MAN-Lkw-Versand unter Strom

Der Logistiker nutzt bei der Auslieferung neuer Lkw auf ein intermodales Konzept aus Schiene und MAN eTruck.

MAN Truck & Bus elektrisiert die Logistik in der Neufahrzeugauslieferung.Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Vega International setzt das Unternehmen auf ein intermodales Konzept.Es besteht aus dem Schienentransport für den Hauptlauf und aus der vollelektrischen Beförderung auf der Straße für die „letzte Meile“ der Fahrzeugauslieferung. Nach einer Praxistestphase mit zwei MAN eTGX soll das vollelektrische Transportkonzept schrittweise erweitert werden.Bis Ende 2026 werden 30 bis 40 weitere dieser E-Trucks in der Outbound-Logistik im Einsatz sein.