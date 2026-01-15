Vega fährt mit E-Truck bis zum Nordkap

15.01.2026

Der Nutzfahrzeuglogistiker hat einen internationalen Langstrecken-Wettbewerb für batteriebetriebene Fahrzeuge mit Bravour absolviert.

Vega fährt mit E-Truck bis zum Nordkap Bild: Vegatrans
Mit der erfolgreichen Teilnahme an der eNordkapp Challenge 2025 hat der Salzburger Nutzfahrzeuglogistiker Vega International Car-Transport and Logistic-Trading GmbH (Vega) gemeinsam mit den Fahrern Herbert und Silvia Salentinig (Team502) eindrucksvoll gezeigt, dass elektrischer Schwerlastverkehr bereits heute unter realen Extrembedingungen funktioniert.Am Steuer eines vollelektrischen Mercedes eActros inklusive Sattelzug erreichte das Team502 wohlbehalten das Ziel dieses speziellen Langstreckenrennens, das Nordkap – den nördlichsten mit einem Fahrzeug erreichbaren Punkt Europas.Dabei hat der anspruchsvolle Praxistest für batteriebetriebene Fahrzeuge unter außergewöhnlichen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen stattgefunden.Denn die finale Etappe von Honningsvåg bis zum Nordkap stellte höchste Anforderungen an Mensch und Technik.Auf den letzten 34 Kilometern mussten Steigungen von bis zu 9 Prozent, Eis- und Schneefahrbahnen sowie extreme Temperaturen bis zu –34 °C bewältigt werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Fiege: Erweiterte Partnerschaft mit Mann+Hummel

Der Logistikdienstleister übernimmt für den Filterspezialisten den Betrieb des Europa-Ersatzteillagers in Niederaichbach.

15.01.2026

CTP Österreich setzt auf Frauenpower an der Spitze

Neue Managing Director Dr. Caroline Samwald will das Wachstum des Konzerns vorantreiben.

14.01.2026

Sameday Hungary wird Teil der Österreichischen Post

Die Transaktion setzt neue Paketlogistik-Impulse in Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus.

13.01.2026
Anzeige