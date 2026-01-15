Vega fährt mit E-Truck bis zum Nordkap

Der Nutzfahrzeuglogistiker hat einen internationalen Langstrecken-Wettbewerb für batteriebetriebene Fahrzeuge mit Bravour absolviert.

Mit der erfolgreichen Teilnahme an der eNordkapp Challenge 2025 hat der Salzburger Nutzfahrzeuglogistiker Vega International Car-Transport and Logistic-Trading GmbH (Vega) gemeinsam mit den Fahrern Herbert und Silvia Salentinig (Team502) eindrucksvoll gezeigt, dass elektrischer Schwerlastverkehr bereits heute unter realen Extrembedingungen funktioniert.Am Steuer eines vollelektrischen Mercedes eActros inklusive Sattelzug erreichte das Team502 wohlbehalten das Ziel dieses speziellen Langstreckenrennens, das Nordkap – den nördlichsten mit einem Fahrzeug erreichbaren Punkt Europas.Dabei hat der anspruchsvolle Praxistest für batteriebetriebene Fahrzeuge unter außergewöhnlichen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen stattgefunden.Denn die finale Etappe von Honningsvåg bis zum Nordkap stellte höchste Anforderungen an Mensch und Technik.Auf den letzten 34 Kilometern mussten Steigungen von bis zu 9 Prozent, Eis- und Schneefahrbahnen sowie extreme Temperaturen bis zu –34 °C bewältigt werden.