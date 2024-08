Van den Bosch: Bulk auf Schiene in Serbien

Van den Bosch hat einige Transporte von und nach Serbien von der Straße auf intermodalen Massengutverkehr umgestellt.Durch die intensive Zusammenarbeit mit zwei lokalen Partnern und den Einsatz von Silocontainern konnte der Logistikdienstleister so die Effizienz für seine Kunden steigern und gleichzeitig die CO2-Emissionen reduzieren.„Die Container sind ein Wendepunkt“, sagt Srdjan Zekovic, kaufmännischer Leiter bei Van den Bosch.Er ist überzeugt, dass sie einen wichtigen Schritt nach vorne in Bezug auf die logistischen Möglichkeiten in Osteuropa darstellen.Der Einsatz von Containern verschafft Van den Bosch die Flexibilität, um der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

