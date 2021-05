Uwe Leuscher ist neuer CEO der FELB Group

Bild: Far East Land Bridge Ltd

FELB (Far East Land Bridge) hat Uwe Leuschner zum neuen CEO ernannt.In dieser Funktion bei einem der führenden Bahnoperateure in Eurasien wird er sich auf die strategische Ausrichtung, Business Development und internationale Beziehungen konzentrieren.Der Logistikexperte war zuvor als Senior Vice President, Business Development Eurasia bei der DB Cargo AG tätig.„Ich freue mich sehr, dass Uwe Leuschner in unsere Geschäftsführung eintritt.Mit ihm gewinnen wir umfassendes Wissen und Erfahrung im eurasischen Logistikmarkt.