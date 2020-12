UPS ist startklar für Covid-19-Impfstofflogistik in Europa

UPS Healthcare verfügt weltweit über mehr als 10 Mio. m² cGMP- oder cGDP-konforme Distributionsfläche für das Gesundheitswesen. Zu den Dienstleistungen gehören Bestandsmanagement, temperaturkontrollierte Verpackung und Versand, Lagerung und Abwicklung von medizinischen Geräten, Logistik für Labore und klinische Studien.

Die globale Infrastruktur von UPS Healthcare, mit dem neuesten UPS Premier Sichtbarkeitsservice, der Track & Trace-Technologie und dem globales Qualitätssystem ist gut geeignet, um die heutigen komplexen Logistikanforderungen für die pharmazeutische, medizintechnische und labordiagnostische Industrie zu erfüllen.

„Wir freuen uns über die Nachricht, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur den Impfstoff von Pfizer/BioNTech zugelassen hat. Die Kühlkettenlager- und Transportkompetenzen von UPS Healthcare sind bereit und startklar, um bei den Zustellungen in ganz Europa zu helfen“, verkündet Scott Price, Präsident UPS International.

Mit dem UPS Healthcare Campus, den Tiefkühlhäusern in den Niederlanden und dem europäischen Luftdrehkreuz in der Nähe von Köln bringt der Logistikdienstleister die Welt voran. Scott Price: „Wir liefern das, was am wichtigsten ist, um Europa bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen.“

Mit 74 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2019 ist UPS ist eines der weltweit größten Paketzustellunternehmen mit einer breiten Palette an integrierten Logistiklösungen für Kunden in mehr als 220 Ländern und Regionen. Die mehr als 500.000 Mitarbeitenden verfolgen die klar formulierte Strategie „Customer First. People Led. Innovation Driven.“

UPS hat sich verpflichtet, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und die Gemeinden auf der ganzen Welt, in denen es seine Dienstleistungen anbietet, zu unterstützen. Der Konzern nimmt laut eigenen Angaben auch eine starke und unerschütterliche Haltung zur Unterstützung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration ein.

