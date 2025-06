UPS erhöht Luftfrachtkapazität von Indien nach Europa

Angesichts der wachsenden Exportnachfrage indischer Unternehmen hat UPS die Kapazität zwischen Delhi und seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz in Köln fast verdoppelt.Durch den Einsatz einer Boeing 747-8 steht Unternehmen aus Schlüsselsektoren wie der Automobilindustrie, der industriellen Fertigung, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen nun eine erhöhte Luftfrachtkapazität und eine verbesserte Anbindung an das globale Netzwerk des Integrators zur Verfügung.„In ganz Europa und weltweit gibt es in einigen Sektoren eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen Gütern aus Indien.Die Erweiterung unseres globalen Luftverkehrsnetzes schafft neue Möglichkeiten für europäische Verbraucher sowie für indische Unternehmen, die exportieren möchten", erläutert Daniel Carrera, President UPS Europe, Middle East, Africa & India.In Europa kommen indischen Unternehmen die stärkeren Verbindungen zu ihren Schlüsselmärkten durch das Bodennetz von UPS zugute.

