UPM und Anker Schiffahrt bekräftigen Partnerschaft

Die Schifffahrtsgesellschaft übernimmt auch künftig die Abfertigung von Zellstoff und anderen Forstprodukten am Terminal im Hafen Emden.

Die UPM-Kymmene Corporation und die Anker Schiffahrts-Gesellschaft mbH haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit für Terminaldienstleistungen im Hafen Emden besiegelt.Der kürzlich in Bremen unterzeichnete Vertrag sichert die Kooperation bis zum 31.Dezember 2027 mit der Option auf eine Verlängerung um weitere drei Jahre.Die Partnerschaft besteht seit über 30 Jahren und zählt zu den längsten kontinuierlichen Dienstleistungsverträgen innerhalb des gesamten UPM-Konzerns weltweit. Im Rahmen des erneuerten Vertrags übernimmt Anker Schiffahrt die Abfertigung von Zellstoff und weiteren Forstprodukten am Terminal in Emden.