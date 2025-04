„Unsere Wertschöpfung findet zur Gänze in Österreich statt“

Sein ganzes Berufsleben engagiert sich Norbert Baumann leidenschaftlich für die Donaulogistik. Die von ihm gemeinsam mit Roman Vass geführte Danu Transport GmbH betätigt sich seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich in der Tankschifffahrt. Das Ergebnis ist eine durch Zertifikate bestätigte Kompetenz für Klimaschutz.

Norbert Baumann beleuchtet es bei jeder Gelegenheit.„Die Binnenschifffahrt hinterlässt bei Transporten den geringsten CO2-Fußabdruck“, sagt der Geschäftsführer der Danu Transport GmbH.Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Wien schreibt laut eigenen Angaben eine Erfolgsgeschichte am Wasser.Und es ist aus einem ganz speziellen Grund ein Phänomen.Die Wertschöpfung findet zur Gänze in Österreich statt.