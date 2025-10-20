Unit45: Bahnbrechender elektrischer Reefer

20.10.2025

Das 45-ft-Containerkonzept ist eine effiziente Lösung für der kontinentalen logistischen Modalitätsthemen der Zukunft.

Unit45: Bahnbrechender elektrischer Reefer Bild: Unit45
Unit45 präsentiert auf der Intermodal Europe 2025 in Barcelona (21.–23.Oktober) seinen neuesten elektrischen Reefer-Container.Die hochmoderne Kühllösung wurde speziell für den intermodalen Transport auf Straße, Schiene und See entwickelt.Der Kühlcontainer der neuesten Generation ist mit der Kühleinheit Star Cool 1.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

KI optimiert Zugbeladung im intermodalen Verkehr

Der im Projekt KIBA entstandene Prototyp wird für eine baldige Nutzung durch Terminalbetreiber und KV-Operateure vorbereitet.

17.10.2025

ÖBB Rail Cargo Group: Jetzt auch in Belgien eigene Züge

Kunden und Partner profitieren ab sofort von TransFER Verbindungen sowie zusätzlichen nachhaltigen Transportlösungen in der Benelux-Region.

16.10.2025

Neuer europäischer Standard bei Stern & Hafferl Verkehr

Für die ÖBB Rail Cargo Group werden jährlich bis zu 9,4 Mio. Tonnen Güter von der Straße auf die Schienen verlagert.

15.10.2025
Anzeige
Anzeige