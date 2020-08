Unifeeder übernimmt Transworld Feeders und Avana Logistek

Mit der Akquisition erweitert das DP World Unternehmen die Reichweite in Nordeuropa, im Mittelmeerraum, in Nordafrika, im Nahen Osten, auf dem indischen Subkontinent und in Asien.

Die Unifeeder Group plant die Übernahme von Transworld Feeders FZCO, Transworld Feeders Pvt. Ltd. (den containerisierten indischen Küsten- und EXIM-Zubringerbetrieb von Shreyas Shipping and Logistics Limited), sowie Avana Logistek Limited (einschließlich deren Tochtergesellschaft Avana Global FZCO). Die Transaktion soll voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.



Transworld Feeders und Avana Global wurden 1982 gegründet und gelten heute als führende unabhängige Feedercarrier und NVOCCs (Non-Vessel Operating Common Carriers). Ihre Dienste bedienen Häfen im Nahen Osten, auf dem Indischen Subkontinent und im Fernen Osten, einschließlich des zentralen Hafens Jebel Ali (Vereinigte Arabische Emirate). Avana Logistek und Avana Global fahren 60 Häfen an, während Transworld Feeders und Shreyas Shipping and Logistics 53 Häfen anlaufen.



Unifeeder mit Sitz in Aarhus ist ein integrierter Logistiker mit einem umfassenden Zubringernetz und einem rasch wachsenden Shortsea-Geschäft in Europa, Nordafrika und der Schwarzmeerregion mit Anbindungen an weit über 100 Häfen. Durch Transworld Feeders und Avana Global stärkt das Unternehmen von DP World seine Präsenz im Westen des indischen Subkontinents.

Die Transworld Group ist einer der führenden Anbieter von Schifffahrts- und Logistiklösungen mit starker Präsenz im Nahen Osten, auf dem indischen Subkontinent und in der Golfregion. Das Unternehmen betreibt mehr als 30 Schiffe und befördert jährlich mehr als 1,2 Mio. TEU.



