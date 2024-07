Uniatlantico stärkt Position bei Shipping & Chartering

Das Hamburger Uniatlantico Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an den Schifffahrtsfirmen EMS Chartering, Fehn Ship Management und Northwest Competence der Leeraner EMS-Fehn-Group.Die Unternehmen bieten Leistungen in den Bereichen Shipping & Chartering, Schiffsmanagement und Crewing an.Sie werden jetzt einen gemeinsamen Wachstumskurs mit Uniatlantico beschreiten.Die Struktur des Geschäftsbereichs Logistik bleibt unverändert.Das kombinierte Shipping & Chartering-Geschäft im Shortsea-Bereich wird seinen Sitz in Leer haben und unter dem etablierten Namen EMS Chartering am Markt agieren.

