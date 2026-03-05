Überseehafen Bremen strebt CO2-Neutralität an

05.03.2026

Wie der Weg dorthin bis 2035 beschritten werden kann, zeigt ein mit Hafenanrainern erarbeitetes Perspektivenpapier vor.

Überseehafen Bremen strebt CO2-Neutralität an Bild: bremenports
Die Hafenanrainer im stadtbremischen Überseehafen haben ein gemeinsames Perspektivenpapier zum Projekt „CO₂-neutraler Überseehafen 2035“ vorgelegt.Das Papier zeigt: Eine vollständige Dekarbonisierung des Überseehafens bis 2035 ist technisch machbar – erfordert jedoch erhebliche Investitionen, einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien sowie gezielte regulatorische Anpassungen.Dazu der bremenports-Geschäftsführer Robert Howe: „Mit dem Perspektivenpapier liegt nun erstmals eine belastbare, datenbasierte Grundlage vor, die zeigt, wie der Überseehafen in Bremerhaven bis 2035 CO₂-neutral werden kann.Zugleich richtet sich das Papier als Einladung an Politik, Netzbetreiber und Fördermittelgeber, die Transformation aktiv zu unterstützen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen." Kernstück der Analyse ist ein sogenannter „Digitaler Zwilling“ des Energiesystems im Überseehafen.

