Über Tirols Autobahnen rollt weiter der Lkw-Transitverkehr

Persönliche Befragung von über 5.000 Lkw-LenkerInnen im Herbst 2024 an Kontrollstellen an der A 12 fördert interessante Ergebnisse zutage.

Lkw prägen das Bild auf Tirols Autobahnen, doch was wird transportiert? Wie alt sind die Fahrzeuge? Und welche Waren werden von A nach B gebracht? In regelmäßigen Abständen geht das Land Tirol diesen Fragen auf den Grund.Nach 2021 wurde im Herbst 2024 erneut eine umfassende Erhebung der Lkw-Daten in Tirol durchgeführt.Konkret wurden im September und Oktober des Vorjahres insgesamt 5.060 Lkw-LenkerInnen von Fahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht an den Kontrollstellen Kundl und Radfeld auf der A 12 Inntalautobahn persönlich befragt.Die Ergebnisse liegen nun vor.