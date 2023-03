40 Jahre RCG-Bahnlogistik für voestalpine Tubulars

Das Werk in Kindberg produziert nahtlose High-Tech-Rohre für Öl & Gas, Nutzfahrzeugindustrie, Kessel-, Kran- und Maschinenbau.

Für den Kunden voestalpine Tubulars transportiert die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) jedes Jahr über 700.000 Tonnen – von der Anlieferung des Vormaterials bis hin zum Versand der fertig produzierten High-Tech-Rohre – umweltfreundlich per Bahn.Das entspricht einer CO2-Ersparnis von über 1.000 Tonnen.Im Werk Kindberg in der Obersteiermark stellt voestalpine Tubulars High-Tech-Nahtlosrohre her, die sich unter den härtesten Bedingungen bewähren.