Über 30 Jahre Partnerschaft von RCG und Felbermayr ITB

11.11.2025

Die grüne Transformation erhöht den Bedarf an Schwertransporten und multimodalen Lösungen auf der Schiene.

Über 30 Jahre Partnerschaft von RCG und Felbermayr ITB Bild: Felbermayr.webp / Von links: Steve Roth (RCG), Mario Potzinger (RCG), Wolfgang Schellerer (Felbermayr), Christoph Grasl (Mitglied des Vorstandes RCG), Thomas Grabuschnigg und Andreas Maierhofer (Siemens Energy).
Die Kooperation zwischen der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und dem Felbermayr-Bereich Internationale Tieflader-Bahntransporte, kurz ITB genannt, zählt zu den langjährigsten Erfolgsgeschichten der Branche.Seit Mitte der 1990er-Jahre bündeln beide Unternehmen ihre Stärken für Oversized-Cargo im Schienengüterverkehr.Jetzt wurde die Partnerschaft bis Ende 2034 verlängert.„Die Zusammenarbeit mit ITB ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Professionalität und einem gemeinsamen Qualitätsverständnis.Diese Verlässlichkeit bildet die Grundlage dafür, dass wir auch künftig komplexe Projekte erfolgreich umsetzen können", hebt Mario Potzinger, RCG-Key-Account-Manager Spezialtransporte, hervor.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Viele „Baustellen“ belasten den KV in Europa

Bei der CombiNet Tagung 2025 wurde über notwendige Weichenstellungen für die Zukunft diskutiert.

07.11.2025

Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) zweigen nach Ungarn ab

Die in Budapest beheimatete CER Cargo Group erwirbt das Schienengüterverkehrsunternehmen von den Wiener Stadtwerken.

06.11.2025

Neue Koralmbahn bringt mehr Bahnfrachtkapazität

Als einer der ersten Güterzüge wurde am 4. November ein Einzelwagenverkehr der ÖBB Rail Cargo Group auf die Hochleistungsstrecke geschickt.

05.11.2025
Anzeige
Anzeige