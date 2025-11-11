Über 30 Jahre Partnerschaft von RCG und Felbermayr ITB

Die grüne Transformation erhöht den Bedarf an Schwertransporten und multimodalen Lösungen auf der Schiene.

Bild: Felbermayr.webp / Von links: Steve Roth (RCG), Mario Potzinger (RCG), Wolfgang Schellerer (Felbermayr), Christoph Grasl (Mitglied des Vorstandes RCG), Thomas Grabuschnigg und Andreas Maierhofer (Siemens Energy).

Die Kooperation zwischen der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und dem Felbermayr-Bereich Internationale Tieflader-Bahntransporte, kurz ITB genannt, zählt zu den langjährigsten Erfolgsgeschichten der Branche.Seit Mitte der 1990er-Jahre bündeln beide Unternehmen ihre Stärken für Oversized-Cargo im Schienengüterverkehr.Jetzt wurde die Partnerschaft bis Ende 2034 verlängert.„Die Zusammenarbeit mit ITB ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Professionalität und einem gemeinsamen Qualitätsverständnis.Diese Verlässlichkeit bildet die Grundlage dafür, dass wir auch künftig komplexe Projekte erfolgreich umsetzen können", hebt Mario Potzinger, RCG-Key-Account-Manager Spezialtransporte, hervor.