100 neue Poststationen vor Spar-Märkten in Österreich

02.09.2025

Der erste gemeinsam Standort in Wien Meidling verfügt über fast 140 Fächer zum Abholen und Versenden von Paketen.

Bild: Österreichische Post / Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG (links), und Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender, Soar AG, bei der Inbetriebnahme der neuen Poststation vor dem Eurospar-Markt in der Wiener Sagedergasse
Spar Österreich und die Österreichische Post AG starten eine Kooperation zur Errichtung von 24/7 Poststationen vor Spar-Märkten.Damit können Konsumenten künftig den Lebensmitteleinkauf mit der Abholung oder dem Versand von Paketen kombinieren.In den nächsten Monaten werden österreichweit deutlich über 100 neue 24/7 Poststationen vor Spar-Märkten errichtet. Hans K.Reisch, Vorstandsvorsitzender, Spar AG: „Möglichst viele Erledigungen an einem Ort machen zu können, das ist praktisch, spart Zeit und erhöht somit die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung.

