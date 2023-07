TX Logistik / FS Group: Große Transaktion in Deutschland

Die TX Logistik AG, ein Unternehmen der Mercitalia Group in der die Logistikaktivitäten der FS Italiane gebündelt sind, wird zum zweitgrößten Bahntransportunternehmen in Deutschland.Umgesetzt wird das durch die Übernahme der Exploris Deutschland Holding, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.Zu den Unternehmen der Exploris Deutschland Holding GmbH gehören auch Via Cargo, HSL Logistik und Delta Rail, die im Schienengüterverkehr in acht europäischen Ländern aktiv sind.Die genannten Unternehmen operieren mit eigenen Sicherheitszertifikaten auf den Eisenbahnmärkten in Deutschland, Polen, Belgien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Österreich und der Schweiz.„Die Transaktion bestätigt unsere große Entschlossenheit, das Logistikgeschäft international für die Entwicklung der Importe und Exporte unseres Landes zu positionieren und stärken, um das Made in Italy zu unterstützen", sagt Sabrina De Filippis, CEO von Mercitalia Logistics.

