TX Logistik fährt von jetzt an mit 40 eigenen Vectron-Loks

10.02.2026

Mit den modernen Triebfahrzeugen will das Unternehmen mittelfristig die Kapazitäten auf dem Brenner- und dem Schweiz-Korridor erhöhen.

TX Logistik fährt von jetzt an mit 40 eigenen Vectron-Loks Bild: TX Logistik
TX Logistik hat zum Jahresende 2025 die letzte von insgesamt 40 Vectron-Lokomotiven in Betrieb genommen, die 2023 beim Hersteller Siemens Mobility bestellt wurden.Ihr Einsatzgebiet ist vor allem auf den europäischen Nord-Süd-Achsen über den Brenner und durch die Schweiz.Ziel der Investition war es, einige Vermietungsmodelle aufzulösen, um mit einer eigenen Flotte noch flexibler im Markt agieren zu können.Dafür wurden die Maschinen mit verschiedenen Länderpaketen bestellt.  Die Übergabe der 20 Vectron mit dem Länderpaket für den Betrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und den Niederlanden (D-A-CH-I-NL) erfolgte bis Anfang 2025.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Nürnberg–Regensburg: Baustart für die Generalsanierung

Während der fünfmonatigen Bauphase in Form einer Vollsperrung werden Züge des Fern- und Güterverkehrs umgeleitet.

09.02.2026

Bertschi trotzt Europas stagnierenden Chemiemärkten

Der Schweizer Intermodal-Spezialist befördert wachsende Volumina aus Asien, dem Nahen Osten und Amerika.

09.02.2026

Helrom startet demnächst den Deutschland-Rumänien-Shuttle

Die ersten Abfahrten von Düsseldorf nach Arad sind für den 10. und 11. Februar vorgesehen.

05.02.2026
Anzeige