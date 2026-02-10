TX Logistik fährt von jetzt an mit 40 eigenen Vectron-Loks

Mit den modernen Triebfahrzeugen will das Unternehmen mittelfristig die Kapazitäten auf dem Brenner- und dem Schweiz-Korridor erhöhen.

TX Logistik hat zum Jahresende 2025 die letzte von insgesamt 40 Vectron-Lokomotiven in Betrieb genommen, die 2023 beim Hersteller Siemens Mobility bestellt wurden.Ihr Einsatzgebiet ist vor allem auf den europäischen Nord-Süd-Achsen über den Brenner und durch die Schweiz.Ziel der Investition war es, einige Vermietungsmodelle aufzulösen, um mit einer eigenen Flotte noch flexibler im Markt agieren zu können.Dafür wurden die Maschinen mit verschiedenen Länderpaketen bestellt. Die Übergabe der 20 Vectron mit dem Länderpaket für den Betrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und den Niederlanden (D-A-CH-I-NL) erfolgte bis Anfang 2025.