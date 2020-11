TX Logistik: Berit Börke beendet Tätigkeit als Chief Sales Officer

Im Vorstand der TX Logistik AG wurde einer personelle Veränderung vollzogen. Berit Börke ist nach Ablaufen ihres Vertrags zum 31. Oktober aus dem Top-Management ausgeschieden. Sie wird dem Unternehmen aber weiterhin als Senior Advisor zur Verfügung stehen. Die Verantwortung für die Sales-Aktivitäten übernimmt bis auf Weiteres Gian Paolo Gotelli, CEO von TX Logistik.

„Wir verlieren eine starke Partnerin im Vorstand, gewinnen aber vor allem eine exzellente Logistikexpertin für die Zukunft, die sich persönlich um die weitere erfolgreiche Entwicklung von TXL kümmert,“, sagt Gian Paolo Gotelli und verweist auf die in den letzten drei Jahren geleistete Arbeit von Berit Börke.

Das TXL-Team hat in letzter Zeit das Verkehrsportfolio optimiert, Kundenbeziehungen stabilisiert und ausgebaut, sowie neue europaweite Konzepte und Lösungen umgesetzt. „Damit haben wir eine sehr gute Basis, um als Teil der italienischen Mercitalia-Gruppe weiteres Wachstum zu generieren“m ist Gian Paolo Gotelli zuversichtlich.

TX Logistik wurde 1999 als privates Bahnverkehrsunternehmen gegründet und bietet mit Verbindungen in elf Ländern ein leistungsfähiges europäisches Netz. Es gibt Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden, sowie eine Präsenz in Italien. In den Geschäftsbereichen Intermodal und Rail Freight entwickelt TX Logistik umfassende Schienenlösungen für kontinentale und maritime Verkehre sowie maßgeschneiderte Konzepte für konventionelle Fracht.

Mit 572 Mitarbeitenden und 9,4 Mrd. gefahrenen Tonnenkilometern erwirtschaftete das Unternehmen 2019 einen Jahresumsatz von 252 Mio. Euro. Seit Jänner 2017 gehört TX Logistik zu 100 Prozent der Mercitalia Logistics S.p.A., einer Tochtergesellschaft der italienischen Bahngesellschaft Ferrovie dello Stato Italiane.

www.txlogistik.eu