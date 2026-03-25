TX Logistik begibt sich auf die Ultra-Langstrecke

Neue Verbindung zwischen Castelguelfo und Frövi ist der längste durchgängige Korridor im europäischen Netzwerk des Unternehmens.

Die TX Logistik AG, ein Unternehmen der FS Logistix, hat mit Nurminen Logistics aus Finnland einen neuen wöchentlichen Bahnverkehr zwischen Italien und Schweden aufgenommen.Die Strecke von Castelguelfo in der norditalienischen Provinz Parma nach Frövi in der mittelschwedischen Region Örebro ist rund 2.500 Kilometer lang und führt durch fünf europäische Länder.Die neue Verbindung, die Ende Februar gestartet wurde, ist Teil der Expansionsaktivitäten von TX Logistik im europäischen Schienengüterverkehr auf der Nord-Süd-Achse.Der Zug ist im Regelbetrieb mehr als 500 Meter lang und transportiert hauptsächlich Container mit Lebensmitteln, Getränken, Fliesen, Zellstoff, Holz, Papier und Stahl sowie weiteren Gütern.