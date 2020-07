Turkish Cargo erhöht Marktanteil auf 5 Prozent

Laut den für Mai veröffentlichten Zahlen des internationalen Luftfracht-Informationsanbieters WACD (World Air Cargo Data) steigerte Turkish Cargo ihren Marktanteil auf 5 Prozent und transportierte 1 von 20 weltweit beförderten Luftfrachten in der Branche; dies vor dem Hintergrund dass der globale Luftfrachtmarkt infolge der Covid 19-Pandemie 28,5 Prozent verloren hat.



Während der Krise hat der weltweite Luftfrachtmarkt zwischen Jänner und Mai 18 Prozent verloren, während Turkish Cargo im Jahresvergleich keinen Tonnageverlust zu verzeichnen hatte. Die Fluggesellschaft setzte 32 Großraumflugzeuge ein und führte Luftfrachtoperationen zu mehr als 60 Zielen durch, darunter London, Moskau, Oslo, Shanghai, Bangkok, Doha, New York und Casablanca.



Turkish Cargo besitzt das „CEIV Pharma“-Zertifikat und transportierte zwischen dem 1. Februar und dem 30. Juni 21.547 Tonnen Medikamente, sowie große Mengen medizinischer Ausrüstung und führte im Juni mehr als 1.100 Flüge durch.



Turkish Cargo bietet ihre Dienste in 127 Ländern an und führt seit 1933 die Luftfrachttransporte der Turkish Airlines durch. Mit der Flotte von Turkish Airlines, die 359 Flugzeuge (Passagier- und Frachtflugzeuge) umfasst, bietet Turkish Cargo Luftfrachtdienste zu mehr als 322 Zielen, darunter 90 direkte Frachtziele. Die Luftfrachtsparte plant, bis 2023 Direktflüge zu 120 Zielen durchzuführen.



www.turkishcargo.tr