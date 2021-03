TST: Versandbezogene Logistik für Unilever

Unilever hat einen Teil seiner Logistik am Zentrallagerstandort für Haushalts- und Körperpflegeprodukte in Mannheim an TST vergeben.Mit bis zu 350 Mitarbeitenden kümmert sich der Logistikdienstleiter um die Warenkommissionierung und den Paketversand, die Repacking-Produktion sowie die Konfektionierung für Marketing- und Handelsaktionen.So gehen von Mannheim aus im Jahr mehrere Millionen Produkte als Displays, Geschenksets und Duo-Packs in den Handel.Der Standort ist Produktions- und Distributionszentrum für Konzernmarken wie Axe, Dove, Domestos und Coral.Die Produkte werden von hier aus deutschlandweit an alle Drogeriemärkte, Discounter, Supermärkte und in den E-Commerce distribuiert.

