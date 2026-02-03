Tschechische Sicherheitslizenz für DPB Rail Infra Service

03.02.2026

Gemeinsam mit den Schwestergesellschaften (AT, DE, HU, CZ, HR, SL) werden künftig Eisenbahntransportdienste in ganz Europa angeboten.

Tschechische Sicherheitslizenz für DPB Rail Infra Service Bild: DPB Rail Infra Service
Die internationale Expansion der DPB Rail Infra Service schreitet erfolgreich voran.Mit der am 29.Jänner 2026 erteilten Sicherheitsbescheinigung (Single Safety Certificate) für die Tschechische Republik wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein erreicht.Durch diese Zertifizierung erfüllt das Unternehmen alle sicherheits- und genehmigungsrechtlichen Anforderungen, um eigenständig Eisenbahnverkehrsleistungen auf dem tschechischen Schienennetz zu erbringen.Damit ist die DPB Rail Infra Service Czech Republic s.

