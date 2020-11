Tschechien – Großbritannien: Neuer Multimodalservice von P&O Ferrymasters

P&O Ferrymasters erweitert das paneuropäische Logistiknetz um ein neues Zugprodukt von Lovosice in Tschechien zum Europoort – Rotterdam, von wo aus Seeverkehre nach Großbritannien verfügbar sind. Das Logistikunternehmen eigene Züge in beiden Richtungen anbieten.

Als strategischer Verkehrsknotenpunkt für Prag, Deutschland und Polen ermöglicht Lovosice der verladenden Wirtschaft, Waren schneller und effizienter nach Westeuropa zu transportieren. Die in Rotterdam ankommende Fracht kann dann international oder über die Dienste von P&O Ferries zu verschiedenen Häfen an der Ostküste Großbritanniens verschifft werden.

Thorsten Runge, Geschäftsführer von P&O Ferrymasters, dazu: „Dieser neue Service ist die erste direkte Multimodalverbindung von Tschechien nach Großbritannien sowie die erste direkte Bahnverbindung zwischen Tschechien und den Niederlanden mit Megatrailern. Ein Teil des Zuges wird in Duisburg halten, dem größten Binnenhafen der Welt, der in seiner Funktion als Gateway Lovosice mit anderen europäischen Terminals verbindet.“

Der erste Zug mit 38 Stück 45′ palettenbreiten Containern und Huckepack-Anhängern fuhr Anfang dieses Monats von Lovosice ab und erreichte den Europoort 24 Stunden später. Es wird vier Abfahrten pro Woche in jede Richtung geben, wobei der Zug auch Gefahrgut und zollpflichtige Güter transportieren kann. Die Einführung des neuen Dienstes baut auf dem starken multimodalen Netz von P&O Ferrymasters auf, das über eigene Zugverbindungen nach Polen, Rumänien und Italien verfügt.

Die Erweiterung folgt auf mehrere große Investitionen in das Netz von P&O Ferrymasters in den vergangenen 18 Monaten, darunter die Aufnahme von 200 Megatrailern in die Flotte und die Eröffnung neuer Verbindungen, wie der Bahnshuttle zwischen Oradea (RO) und Lodz (PL). Darüber hinaus hat P&O Ferrymasters in Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DP World, die weltweit führend in der Digitalisierung des Handels ist, im September ein hochmodernes Track-and-Trace-System eingeführt.

