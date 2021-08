Trockengutlände Linz-Mitte: Modernisierung ist abgeschlossen

Die öffentliche Liegestelle steht der Großschifffahrt ab sofort in verbesserter Form wieder zur freien Nutzung zur Verfügung.

An der Trockengutlände Linz-Mitte stehen für die Binnenschifffahrt neuerdings 14 Dalben, zwei Zufahrtsbrücken für die Schiffsbesatzungen und eine Zufahrtsbrücke mit der Möglichkeit zur Pkw-Umsetzung bereit.Die Aufwertung der Lände ermöglicht das sichere An- und Ablegen von Schiffen.Die Zugangsbrücken für die Schiffsbesatzung und für die Pkw-Umsetzung steigern außerdem die Mobilität und minimieren das Unfallrisiko.Allgemein wird die Planbarkeit von Ruhe- und Reisezeiten der Schiffsbesatzung durch die Qualitätssteigerung der Liegestelle verbessert.Um einen Beitrag zur Erreichung der aktuellen Klimaziele zu leisten und den Einsatz von Bordgeneratoren zu minimieren, wird die Liegestelle in naher Zukunft außerdem mit Landstrom ausgestattet.