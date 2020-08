TMT Trieste: Höhenflug beim Breakbulk-Umschlag

Rekord beim Be- und Entladen innerhalb von 24 Stunden im Trieste Marine Terminal bestätigt den Aufwärtstrend bei Projektladungen.

Trieste Marine Terminal (TMT), dessen Schwerpunkt historisch auf dem Containerverkehr liegt, ermöglicht seit geraumer Zeit auch den Umschlag von großem Stückgut und Schwergut. Damit reagiert man auf die wachsende Nachfrage seitens der Logistikbranche.

Durch die wöchentliche Abfertigung von Projektladungen auf Hochsee- und Zubringerschiffen mit Bestimmungsort in Häfen in Fernost profitieren die Güter, die in ganz Europa ein- oder ausgehen, von Dienstleistungen die wettbewerbsfähige Transitzeiten ermöglichen.

Am 10. und 11. August fanden wichtige Umschlagbewegungen statt. Darunter der Transport einer 24 Meter langen, 57 Tonnen schweren und über 12 Meter hohen Yacht, das gleichzeitige Verladen von vier 47 Tonnen schweren Dieselmotoren, die Entladung einer 90 Tonnen schweren Exzenterantriebswelle und die Verladung einer 52 Tonnen schweren Maschine.

Dank der Erfahrung und Kompetenz des TMT-Personals konnten sämtliche Sondertransporte trotz des gleichzeitigen Betriebs der Containeraktivitäten reibungslos und pünktlich abgewickelt werden. Einmal hätten zwei Seeschiffe gleichzeitig am Dock festgemacht, gibt das Unternehmen bekannt.

