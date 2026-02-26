Transportsektor fordert 100 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt

„Es ist Zeit, den Trend der Unterfinanzierung umzukehren. Das Rückgrat des Binnenmarkts muss gestärkt werden.“

Der europäische Transportsektor drängt erneut auf eine Aufstockung der Infrastrukturmittel im nächsten langfristigen EU-Haushalt.Branchenverbände argumentieren, dass Europa ohne eine klare Erhöhung der Mittel seine strategischen Ziele nicht erreichen werde.Damit bliebe auch seine wirtschaftliche und logistische Resilienz begrenzt.Die Branche weist mit einer gemeinsamen Stimme darauf hin, dass moderne, aus dem EU-Haushalt finanzierte Infrastruktur ein Schlüsselelement darstellt.Die International Road Transport Union (IRU) sowie 45 europäische Branchenorganisationen (darunter ACEA, ESPORG und UETR) haben sich in einem Schreiben mit einem dringenden Appell an die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission gewandt.