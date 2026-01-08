Transporteure spüren Druck der „Regulierungs-Inflation”

Die Volatilität des Frachtaufkommens prägt den europäischen Markt, angetrieben durch eine schwache Nachfrage und geopolitische Unsicherheit.

Der europäische Logistikmarkt ist nicht mehr durch einfache Konjunkturzyklen geprägt.Volatilität und Kapazitätsengpässe werden zu dauerhaften Merkmalen der Branche, wie Girteka Logistics in ihrer jüngsten Marktanalyse feststellt.Die Produktionstätigkeit in der Eurozone bewegt sich weiterhin um die Schwelle zwischen Expansion und Kontraktion, während die Frachtnachfrage ungleichmäßig bleibt und sehr empfindlich auf kurzfristige Veränderungen reagiert.Gleichzeitig sind die Transportkapazitäten in ganz Europa strukturell begrenzt, was zu einem Paradoxon führt: Eine gedämpfte Nachfrage trifft auf einen Markt, dem es an zusätzlichen Lkw mangelt, die plötzliche Volumensänderungen auffangen können.Diese Spannung ist heute in der gesamten europäischen Logistiklandschaft spürbar.