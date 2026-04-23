Transport ist ein strategischer Wachstumstreiber

Darüber hinaus wird er als Wettbewerbsvorteil gesehen. Investitionen in das Transportmanagement steigen.

Der Transport entwickelt sich immer mehr vom reinen Kostenfaktor hin zu einem strategischen Instrument für Kundennutzen, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.Das ist das Ergebnis der aktuellen Transportmanagement-Benchmark-Studie, welche die Descartes Systems Group erstellt hat.Laut dieser Analyse betrachten 49 Prozent der befragten Verlader und Logistikdienstleister den Transportbereich als Differenzierungsmerkmal für ihre Dienstleistungen.„Unternehmen, die ihr Transportmanagement modernisieren, schaffen die Grundlage für mehr Flexibilität und Wachstum“, stellt Elmer Spruijt, VP Transportation Management EMEA bei Descartes, fest.Die aktuelle Studie basiert auf den Befragungen von 300 Führungskräften aus europäischen Verladerunternehmen und Logistikdienstleistern.