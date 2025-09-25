Transporeon rückt die KI noch stärker in den Fokus

Neue Transportplanungsfunktionen werten die Leistungen der Plattform in Bezug auf Beschaffung und Logistik weiter auf.

Transporeon, ein Unternehmen von Trimble, hat ein neues Transportplaner-Tool auf den Markt gebracht.Es erstellt Transportpläne schnell und kostengünstig, womit es herkömmlichen Systemen voraus ist.Zudem erhält die Transporeon-Plattform ein modular aufgebautes Transportmanagementsystem (TMS), das Verladern und Spediteuren für eine intelligentere Logistik eine vollständige, integrierte Lösung bietet.Diese umfasst fortschrittliche Tools in den Bereichen Freight Marketplace, Dock & Yard Management sowie Execution & Visibility.„Die Logistikbranche verlangt nach intelligenten und zunehmend vernetzten Lösungen“, erklärt Jonah McIntire, Chief Product and Technology Officer, Transportation & Logistics bei Trimble.