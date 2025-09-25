Transporeon rückt die KI noch stärker in den Fokus

25.09.2025

Neue Transportplanungsfunktionen werten die Leistungen der Plattform in Bezug auf Beschaffung und Logistik weiter auf.

Transporeon rückt die KI noch stärker in den Fokus Bild: Transporeon / Philipp Pfister, Sector Vice President, Transporeon
Transporeon, ein Unternehmen von Trimble, hat ein neues Transportplaner-Tool auf den Markt gebracht.Es erstellt Transportpläne schnell und kostengünstig, womit es herkömmlichen Systemen voraus ist.Zudem erhält die Transporeon-Plattform ein modular aufgebautes Transportmanagementsystem (TMS), das Verladern und Spediteuren für eine intelligentere Logistik eine vollständige, integrierte Lösung bietet.Diese umfasst fortschrittliche Tools in den Bereichen Freight Marketplace, Dock & Yard Management sowie Execution & Visibility.„Die Logistikbranche verlangt nach intelligenten und zunehmend vernetzten Lösungen“, erklärt Jonah McIntire, Chief Product and Technology Officer, Transportation & Logistics bei Trimble.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Pioniere basteln in Rotterdam am E-Binnenschiff der Zukunft

Alle drei beteiligten Partner tragen das Risiko und haben sich verpflichtet, das Konzept zum Erfolg zu führen. Dabei bringt jede der Parteien ihre eigenen Stärken ein.

18.09.2025

Zahl der Frachtdiebstähle in Europa steigt dramatisch

Organisierte kriminelle Netzwerke zielen zunehmend auf hochwertige Güter ab. Das schlägt sich auch in stark wachsenden Lieferkettenkosten nieder.

11.09.2025

Elvis-Marktreport: Noch kein Licht am Ende des Tunnels

Kostensteigerungen verschärfen in der Transportwirtschaft den Druck. Politische Unsicherheit und Insolvenzen nehmen zu.

04.09.2025
Anzeige