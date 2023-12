Transporeon: KI beeinflusst die Lieferketten

Transporeon, ein Unternehmen von Trimble, hat kürzlich seinen „Pulse Report 2024“ veröffentlicht.Der Bericht kombiniert Interviews mit Führungskräften von Essity, Girteka Logistics, Refresco, ThyssenKrupp und anderen Unternehmen mit Daten aus Indago-Umfragen und verrät die kurz- und langfristigen Trends, die die Transportbranche prägen.Darin taucht KI in diesem Jahr zum ersten Mal in der Liste der Trends auf, die als relevant für die Branche angesehen werden.Die Befragten der Indago-Umfrage von Transporeon nannten KI (60 Prozent), Nachhaltigkeitsmaßnahmen/Vorschriften (59 Prozent) und Fachkräftemangel (50 Prozent) als die drei Faktoren, die das Lieferkettenmanagement in den kommenden fünf Jahren verändern werden. Weitere Faktoren, die nach Meinung der Befragten das Lieferkettenmanagement innerhalb von fünf Jahren prägen werden, sind geopolitische Entwicklungen (43 Prozent), Robotik/Automatisierung (41 Prozent) und Cybersicherheit (40 Prozent).

