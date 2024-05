Noerpel Gruppe beschleunigt die Hoflogistik in Ulm

Kamag PM Wechselbrückenumsetzer markiert einen entscheidenden Schritt in der Optimierung der Umschlagprozesse.

Die Noerpel Gruppe setzt neue Maßstäbe in der Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe.Durch den Einsatz des Kamag PrecisionMover (PM) im Umschlagbetrieb unterstreicht das Transport- und Logistikunternehmen sein Engagement für Spitzenleistungen in Ergonomie, Technik und ökologischer Nachhaltigkeit.Noerpel nutzt die Neuanschaffung für die Hoflogistik in Ulm.Die Maschine ist auf das schnelle und präzise Umsetzen von Wechselbrücken und Sattelaufliegern ausgelegt.Damit bewältigt sie bis zu 125 Wechselbrücken und 100 Sattelbewegungen.