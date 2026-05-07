Translogica: TDMS für den Logistiker Gebrüder Weiss

07.05.2026

Nach der Implementierung werden europaweit mehrere tausend Anwender mit der innovativen Software arbeiten.

Translogica: TDMS für den Logistiker Gebrüder Weiss Bild: Translogica
Das international tätige Logistikunternehmen Gebrüder Weiss GmbH hat sich im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie für die Einführung des Transport- und Dokumentenmanagement-Systems (TDMS) von Translogica entschieden.Die innovative Softwarelösung wird im gesamten Bereich Landverkehr eingeführt und schrittweise in Europa ausgerollt.„Überzeugt haben uns vor allem die Leistungsfähigkeit der Lösung sowie die Möglichkeit, die Bereiche FTL/LTL, Intermodal, Stückgut und Home Delivery komfortabel in einer zentralen Oberfläche abzubilden“, erklärt Wolfgang Brunner, Head of Corporate Digitalization bei Gebrüder Weiss.„Darüber hinaus war uns ein verlässlicher und stabiler Partner auf Augenhöhe bei der Auswahl besonders wichtig“, ergänzt Peter Schafleitner aus der Geschäftsleitung Für die Umsetzung des Projekts stellt Gebrüder Weiss ein erfahrenes Team aus IT- und Operations-Spezialisten, das den Rollout zügig vorantreiben wird.Auf Seiten von Translogica wird das Projekt von einem eingespielten Expertenteam mit umfassender Kompetenz in allen Bereichen des Landverkehrs begleitet.

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