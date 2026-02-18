TransFER Verona–Duisburg statt TransFER Verona–Wuppertal

18.02.2026

Einhergehend mit der Umstellung erhöht die ÖBB Rail Cargo Group die Anzahl der wöchentlichen Rundläufe.

TransFER Verona–Duisburg statt TransFER Verona–Wuppertal Bild: RCG
Aufgrund der Generalsanierungen des deutschen Hochleistungsnetzes (GSH) ist das KV-Terminal Wuppertal in diesem Jahr nur eingeschränkt erreichbar.Um weiterhin hochfrequente Nonstop-Verbindungen für intermodale Warenströme zwischen Italien und Deutschland anbieten zu können, stellt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) den TransFER Verona–Wuppertal auf das Terminal Duisburg um.Der neue Standort biete eine moderne Terminalanlage sowie zusätzliche Kapazitäten für Abstellung und Umschlag.Im Zuge der Umstellung sei neben weiterem Mengenwachstum bei bestehenden Kunden auch neue Ladung dazu gewonnen worden, informiert die RCG.Der TransFER Verona–Duisburg verkehrt mit zehn statt sechs Rundläufen pro Woche – und bietet Kunden damit mehr Kapazität und höhere Planbarkeit.

