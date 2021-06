TransFER Curtici–Istanbul: Jetzt zwei Rundläufe/Woche

Im intermodalen Netzwerk der ÖBB Rail Cargo Group wurde am 2. Juni die Bedienung der Achse zwischen Rumänien und der Türkei verstärkt.

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) hat die Frequenz des TransFER Curtici–Istanbul in beiden Richtungen verdoppelt.Diese direkte Verbindung zwischen Rumänien und der Türkei schaffe ideale Logistiklösungen für kontinentale Transporte, teilt das Unternehmen mit.Mit zwei Rundläufen pro Woche bietet die TransFER Verbindung ab Juni eine erhöhte Frequenz zwischen Curtici und Istanbul.Dadurch wird eine schnelle Vernetzung der beiden Wirtschaftsregionen mit wettbewerbsfähiger Transitzeit von 72 Stunden ermöglicht.Der TransFER schafft mit einem fixen Fahrplan eine direkte Anbindung an Halkali, einen bedeutenden, internationalen Frachtterminal in der Türkei.