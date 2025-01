TransFER Belgrad-Rijeka: Jetzt zwei Rundläufe pro Woche

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) reagiert auf die steigende Nachfrage am Westbalkan und erhöht die Frequenz zwischen Belgrad und Rijeka auf zwei Rundläufe pro Woche.Das soll die Bahnlogistik zwischen Serbien und Kroatien noch effizienter und flexibler gestalten, heißt es in einer Produktinformation.Der TransFER Belgrad–Rijeka verbindet das Container-Terminal Nelt bei Belgrad mit dem Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) in Rijeka, dem größten Hafen Kroatiens.Damit bietet die RCG eine direkte Anbindung an das serbische Schienennetz und eine nachhaltige Alternative zu straßengebundenen Transporten am Westbalkan.Jeder der zwei Rundläufen pro Woche transportiert bis zu 76 TEU.

