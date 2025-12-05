Transco-Chef sieht den Kombinierten Verkehr in Gefahr

05.12.2025

Termingebundene Sendungen könne man aktuell nicht mehr über die Schiene abwickeln, berichtet Christian Bücheler.

Transco-Chef sieht den Kombinierten Verkehr in Gefahr Bild: Transco
Christian Bücheler, CEO der Transco Gruppe mit Sitz in Singen, hat schon einige Höhen und Tiefen im Kombinierten Verkehr mitgemacht.Die aktuelle Situation ist in seinen Augen aber besonders bemerkenswert.Demnach haben Speditionen und Logistiker schon die Trassenpreiserhöhung auf der Schiene von 2025 in Höhe von 15 Prozent schlucken müssen, 2026 sind weitere deutliche Justierungen im Gespräch.Was ihm außerdem aufstößt: Die Speditionen und Logistiker mussten zum Dezember 2023 auch die Mauterhöhung und die Mautausweitung auf 3,5 Tonnen akzeptieren.Die Hälfte der Einnahmen, die ja auch von den Speditionen und Logistikern bestritten werden, gehen in die Schieneninfrastruktur.

