TransANT GmbH bekommt ukrainischen Gesellschafter

Das Finanz- und Industrieunternehmen TAS Group mit Hauptsitz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew steigt mit einem Anteil von 40,03 Prozent in die TransANT GmbH ein.Der neue Gesellschafter verfügt über ausgeprägte Erfahrungen im Bau von Waggons und Komponenten durch ein eigenes Fertigungswerk in Dniprovagonmash (Ukraine).Dort wird ab sofort auch mit der Produktion von Hauptkomponenten des TransANT gestartet.Die anderen Anteile an der TransANT GmbH verteilen sich auf die bisherigen Eigentümer: Die voestalpine Stahl GmbH, ein Tochterunternehmen des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine AG, hält weiterhin 48,10 Prozent des Stammkapitals.Die restlichen Anteile mit 11,87 Prozent entfallen auf die ÖBB Rail Cargo Group.

