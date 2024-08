Partner für internationale Pharmatransporte

Der auf Logistikdienstleistungen für Pharmazeutika, Kosmetika, Unterhaltungselektronik und andere empfindliche Güter spezialisierte Expressdienst trans-o-flex ist eine Partnerschaft mit PostNL Pharma & Care Benelux eingegangen.Durch die Aufnahme der temperaturgeführten Transportlösungen des jeweils anderen Unternehmens in ihr Portfolio erweitern die beiden Logistiker ihre geografische Reichweite für temperaturgeführte Sendungen.Das GDP-Netz mit aktiver Temperaturkontrolle im Bereich von 2–8 °C und 15–25 °C von PostNL erfülle alle EU-Anforderungen für die Pharmalogistik in den drei Benelux-Ländern, verkündet Michael Löckener, Geschäftsführer Operations von trans-o-flex.Im Gegenzug speist PostNL internationale temperaturgeführte Sendungen aus den Benelux-Ländern in das trans-o-flex-Netz zur Zustellung in Deutschland und Österreich ein.„Aufgrund gesetzlicher Vorschriften, eines wachsenden Markts und sich verändernder Distributionskanäle sehen wir einen steigenden Bedarf an aktiv temperaturgeführter Logistik.

