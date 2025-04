Post setzt auf speziell für ihre Branche entwickelte Cargobikes

Das Fahrrad bleibt ein fester Bestandteil der Zustellung. Heute geschieht das immer mehr in Form moderner E-Lastenräder.

Um ihre Zustelllogistik effizienter und nachhaltiger zu gestalten, setzt die Österreichische Post gezielt auf elektrisch unterstützte Lastenräder.Der Einsatz dieser modernen Cargobikes ist ein wesentlicher Aspekt in der Mobilitäts-Strategie des Unternehmens.Die E-Lastenräder ergänzen in vielen Fällen konventionelle Zustellfahrzeuge und bieten eine nachhaltige Alternative in städtischen Gebieten und ländlichen Ballungsräumen.Der Einsatz von elektrisch betriebenen Cargobikes hilft, steigende Verkehrsbelastungen und wachsende Sendungsvolumina zu bewältigen.Zudem möchte die Post mit der Nutzung von Zustellrädern CO2-Emissionen reduzieren und auf diese Weise ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.