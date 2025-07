Tour of Austria: Gebrüder Weiss kurbelt als Logistikpartner

Der erstmalige Einsatz eines Mercedes eActros 600 steuert den Radsportklassiker in eine klimafreundlichere Zukunft.

Bild: Gebrüder Weiss - Raphael Sturm / Gebrüder Weiss in Wels begleitet auch in diesem Jahr wieder die Tour of Austria. Im Bild: Vertriebsleiter Karl-Heinz Raab (links) und Niederlassungsleiter Klaus Bannwarth.