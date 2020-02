Top-Sportlerinnen mit Hauptsponsor LTE-group auf Schiene

„In Rio werden wir einmal gescheit trainieren, denn bisher war der Fokus nur auf der Athletik, aber jetzt in Brasilien verlagern wir den Schwerpunkt auf das Taktische“, sagt Ronja Klinger motiviert.Mit einem tollen Zeugnis auf der intellektuellen Seite in der Tasche beeindrucken die Geschwister mittlerweile am Universitätscampus in den USA ebenso wie auf der Copacabana.„Wir waren noch nie in Rio.Es ist eine unheimlich affine Stadt, was diesen Sport betrifft: Auf der Copacabana hast du immer Wind, die Turniere sind draußen, es herrschen immer unterschiedliche Bedingungen, im Gegensatz zur Halle, wo wir bis jetzt trainiert haben“, erzählen Dorina und Ronja Klinger.Gerade im letzten Jahr machten die Geschwister im Rahmen einiger Turniere Furore.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login