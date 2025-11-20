Anzeige

Top-500-Unterrnehmen in CEE: Auf Deutschland kommt es an

20.11.2025

Neue Coface-Studie bietet einen tiefen Einblick in die Daten, Trends und Geschichten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region.

Top-500-Unterrnehmen in CEE: Auf Deutschland kommt es an
Die 17.Ausgabe des Coface CEE Top 500 Rankings analysiert umfassend, wie die größten Unternehmen Zentral- und Osteuropas sich in einem Umfeld voller Komplexität und Wandel behaupten.Sie zeigt, dass die führenden Produzenten, Händler und Dienstleister in der Region agil auf die Herausforderungen reagieren und ihre Strategien angepasst haben, um trotz anhaltendem Gegenwind die Dynamik aufrechtzuerhalten.  „Nach den Schocks der Jahre 2022–2023 brachte das Jahr 2024 eine fragile Erholung: Die Inflation sank stark – im Durchschnitt von 10 Prozent auf 3 Prozent innerhalb eines Jahres –, aber die Entwicklung blieb mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von +2 Prozent verhalten und ungleichmäßig“, sagt Dagmar Koch, Country Managerin Coface Österreich.Während sich das durchschnittliche BIP-Wachstum in den CEE-Ländern bei etwa +2 Prozent stabilisierte, sank der Gesamtumsatz der größten Unternehmen der Region um -3,7 Prozent, vor allem aufgrund von Rückgängen im petrochemischen Sektor.

