Törley betraut Waberer’s Group mit der Ungarn-Logistik

Die Partnerschaft steht im Einklang mit der regionalen Wachstumsstrategie des an der Budapester Börse notierten Logistikunternehmens.

Die Waberer’s Group hat einen weiteren, strategisch wichtigen Auftrag im Bereich Getränkelogistik an Land gezogen.Nach gewonnener Ausschreibung verantwortet das Unternehmen ab sofort die gesamte Ungarn-Logistik für Törley Pezsgőpincészet Kft., den größten Akteur auf dem nationalen Sektmarkt.Die Zusammenarbeit baut auf einer seit 2024 bestehenden Partnerschaft im Komitat Pest auf.„Die Vereinbarung mit Törley ist auch von strategischer Bedeutung: Wir sind derzeit der einzige Logistikdienstleister in Ungarn, der mit fast allen großen einheimischen Akteuren im Getränkesektor zusammenarbeitet – darunter Unternehmen, die Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, Mineralwasser und Spirituosen herstellen oder vertreiben“, betont Zsolt Barna, Vorsitzender und CEO der Waberer’s Group.