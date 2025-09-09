TKL Gruppe: 15 Jahre seit dem MBO

Wilhelm Leithner und sein Team bieten den Kunden sämtliche Leistungen rund um Frische- und Tiefkühllogistik.

Seit dem Management-Buy-out im Frühjahr 2010 hat sich bei der TKL Gruppe viel getan.Diese Entwicklung verdankt das Dienstleistungsunternehmen dem Gespür der österreichischen Eigentümer für Trends und vorausschauenden Investitionen.Die hochautomatisierte neue Logistikanlage in Wien Donaustadt läuft jetzt im Vollbetrieb.Handelte es sich bei der TKL Gruppe im Jahr 2010 um einen Dienstleister mit 300 Mitarbeitenden und 50 Mio.EUR Jahresumsatz, so erwirtschaftet sie heute mit rund 650 Beschäftigten Erlöse in der Höhe von 140 Mio.