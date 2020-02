JCL Logistics Austria: Thomas Ziegler ist neuer Country CEO

Der frühere DB Schenker Branch Manager in Hörsching steht ab sofort an der Spitze des Logistikunternehmens

„Ab 1. Februar übernehme ich die Verantwortung als Country CEO der JCL Logistik Austria GmbH. Für mich ist diese Aufgabe eine tolle Herausforderung, um nach vielen Jahren in Großkonzernen, die Agilität, Schnelligkeit, Entscheidungsfreude und Kundenindividualität in einem eigentümergeführten Unternehmen mitzugestalten“, schreibt Thomas Ziegler in einer Nachricht an seine Geschäftspartner und Branchenkollegen.

Der ehemalige DB Schenker-Mann ist seit 1994 in der Logistikbranche tätig, zuletzt als Branch Manager in Hörsching. Er durchlief verschiedene Positionen in unterschiedlichen Unternehmen wie Schenker & CO AG, Fischer Sports, Schachinger Logistik Holding, Gefco und DB Schenker Austria.

Mit Hauptsitz in der Schweiz, über 40 Standorten in sieben Ländern und einem globalen Partnernetzwerk bietet JCL Logistics mit den Produkten Road & Rail, Air & Ocean, Contract Logistics, Home Delivery Plus und Zoll Komplettlösungen für die gesamte Supply Chain. Spezialgebiet des Unternehmens sind kundenspezifische Konzepte für die Branchen Automotive, Health & Pharma, Chemical, Industry, FMCG und Drinks Logistics.

